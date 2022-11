Nenhum ataque na fronteira da Ucrânia com a Polônia foi realizado por Moscou, diz Defesa russa

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O Ministério da Defesa da Rússia desmentiu relatos da mídia polonesa sobre o suposto ataque de mísseis na divisa da Ucrânia com a Polônia, na noite desta terça-feira (15).

Horas antes, a estação de rádio polonesa ZET noticiou que dois mísseis russos supostamente atingiram um celeiro na cidade de Przewodow, na fronteira com a Ucrânia, matando dois civis.

Porém, segundo o órgão militar russo, não houve nenhum ataque por parte da Rússia perto da fronteira polonesa-ucraniana.

"Declarações da mídia e autoridades polonesas sobre a suposta queda de mísseis russos perto da cidade de Przewodow são uma provocação deliberada com o objetivo de agravar a situação", disse o Ministério da Defesa russo.

>>> Rússia nega míssil contra a Polônia e diz que acusação é "provocação deliberada"

Segundo o porta-voz do governo polonês, Piotr Muller, o primeiro-ministro da Polônia convocou uma reunião do comitê para segurança nacional e assuntos de defesa após os relatos sobre os mísseis no território do país.

O funcionário pediu que não sejam publicadas informações não confirmadas em conexão com relatos sobre explosões no território polonês.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, informou que os Estados Unidos não podem confirmar as alegações da mídia polonesa até este momento.

"Vimos esses relatos da Polônia e estamos trabalhando com o governo polonês para coletar mais informações. Não podemos confirmar os relatos ou nenhum dos detalhes neste momento. Vamos determinar o que aconteceu e quais seriam os próximos passos", escreveu Watson.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.