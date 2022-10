New York Times: Brasil ejeta Bolsonaro e traz de volta líder de esquerda Lula

"Brasil repreendeu movimento de extrema direita e quatro anos divisivos de Bolsonaro no cargo", destacou um dos principais jornais do mundo edit

247 - Um dos principais jornais do mundo, o New York Times destacou a eleição de Lula (PT) no Brasil afirmando que o país "ejetou o líder de extrema direita Jair Bolsonaro (PL), repreendendo seu movimento extremista e seus quatro anos divisivos no cargo."

Já em vídeo publicado nas redes sociais, o periódico estadounidense repercutiu a celebração do povo brasileiro nas ruas, o discurso de vitória de Lula e ressaltou que "Bolsonaro é o primeiro presidente no cargo a perder a reeleição nos 34 anos da moderna democracia brasileira."

"É um renascimento político impressionante para Lula, que se tornou presidente pela primeira vez em 2003 e foi preso em 2018", apontou o jornal. "Ele passou 580 dias na prisão por acusações de corrupção que eventualmente foram anuladas." Confira o vídeo abaixo:

