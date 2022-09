Nord Stream: Procuradoria-Geral da Rússia abre caso contra 'ato de terrorismo internacional'

Apoie o 247

Sputnik - Nesta quarta-feira (28), a Procuradoria-Geral da Rússia abriu um caso citando um suposto ato de terrorismo internacional após os danos aos gasodutos Nord Stream . Segundo o escritório da autoridade russa, uma investigação foi iniciada.

A informação foi divulgada através de um comunicado citando que há sinais de crimes, incluindo atos de terrorismo.

"A Procuradoria-Geral da Federação da Rússia tomou medidas no âmbito de ações contra os gasodutos russos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Em conexão com a presença de sinais de crime nos termos da Parte 1 do artigo 361 do Código Penal russo (um ato de terrorismo internacional) teve início um processo criminal. A investigação preliminar começou", diz o documento.

O comunicado da Procuradoria-Geral salienta que a Rússia sofreu prejuízos econômicos significativos devido aos danos causados contra os gasodutos Nord Stream.

Na tarde da segunda-feira (26), a pressão em uma das linhas do Nord Stream 2 teve queda acentuada. A mesma situação foi detectada nas tubulações do Nord Stream 1. Os dois gasodutos são os maiores transportadores de gás da Rússia para a União Europeia (UE), principalmente para a Alemanha, mas estão fora de operação.

Em declaração na terça-feira (27), o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi questionado sobre uma possível sabotagem contra os gasodutos e salientou "é impossível descartar qualquer hipótese".

