O genocídio palestino em Gaza continua com novos ataques noturnos de Israel

247 - O exército sionista atacou a Faixa de Gaza na noite de quinta-feira (31), matando duas pessoas, informou a agência de notícias oficial da Autoridade Palestina, citada pela agência Reuters na manhã desta sexta-feira (31). Os ataques já ocorrem há três dias seguidos, apesar de um "cessar-fogo" declarado.

Um palestino foi morto por um bombardeio israelense e outro foi morto a tiros pelas forças israelenses, de acordo com a agência WAFA. Um terceiro palestino morreu devido a ferimentos sofridos em bombardeios israelenses anteriores.

Os ataques ocorrem em meio ao cessar-fogo declarado em Gaza. O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, principal apoiador do regime de Tel Aviv.

Da sua parte, o grupo de resistência palestino Hamas entregou dois corpos de prisioneiros israelenses mortos na quinta-feira (30), em cumprimento aos termos do acordo. O movimento também rejeita as acusações de que estaria violando o acordo.