TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      O genocídio palestino em Gaza continua com novos ataques noturnos de Israel

      Os ataques ocorrem em meio ao cessar-fogo declarado em Gaza, violado repetidamente pelo exército sionista

      Palestinos caminham em meio aos escombros e ao genocídio na Cidade de Gaza - 31/10/2025 (Foto: REUTERS/ Ebrahim Hajjaj)

      247 - O exército sionista atacou a Faixa de Gaza na noite de quinta-feira (31), matando duas pessoas, informou a agência de notícias oficial da Autoridade Palestina, citada pela agência Reuters na manhã desta sexta-feira (31). Os ataques já ocorrem há três dias seguidos, apesar de um "cessar-fogo" declarado.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Um palestino foi morto por um bombardeio israelense e outro foi morto a tiros pelas forças israelenses, de acordo com a agência WAFA. Um terceiro palestino morreu devido a ferimentos sofridos em bombardeios israelenses anteriores. 

      Os ataques ocorrem em meio ao cessar-fogo declarado em Gaza. O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, principal apoiador do regime de Tel Aviv. 

      Da sua parte, o grupo de resistência palestino Hamas entregou dois corpos de prisioneiros israelenses mortos na quinta-feira (30), em cumprimento aos termos do acordo. O movimento também rejeita as acusações de que estaria violando o acordo. 

      Artigos Relacionados

      Tags