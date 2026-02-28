TV 247 logo
      "O Irã está demonstrando forte capacidade ofensiva”, diz Breno Altman

      "O Irã está demonstrando, contra diversos alvos, forte capacidade ofensiva", afirmou o jornlista

      "O Irã está demonstrando forte capacidade ofensiva”, diz Breno Altman (Foto: Brasil247)

      247 - O jornalista e analista político Breno Altman afirma que o Irã está demonstrando “forte capacidade ofensiva” diante da agressão dos Estados Unidos e Israel.

      Em postagem no perfil nas redes sociais, o jornalista destacou que “o Irã está demonstrando, contra diversos alvos, forte capacidade ofensiva".

      "A covardia de EUA e de Israel, impregnada no genocídio palestino, agora parece estar diante de inimigo à altura. Oxalá o Irã dê uma lição a esses Estados bandidos e ajude na destruição do regime sionista”, escreveu Altman.

