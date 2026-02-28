"O Irã está demonstrando forte capacidade ofensiva”, diz Breno Altman

247 - O jornalista e analista político Breno Altman afirma que o Irã está demonstrando “forte capacidade ofensiva” diante da agressão dos Estados Unidos e Israel.

Em postagem no perfil nas redes sociais, o jornalista destacou que “o Irã está demonstrando, contra diversos alvos, forte capacidade ofensiva".

"A covardia de EUA e de Israel, impregnada no genocídio palestino, agora parece estar diante de inimigo à altura. Oxalá o Irã dê uma lição a esses Estados bandidos e ajude na destruição do regime sionista”, escreveu Altman.