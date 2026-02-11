O que já se sabe sobre atentado no Canadá em escola que matou 10 pessoas

247 - O Canadá viveu um de seus episódios mais violentos dos últimos anos na terça-feira (10), quando um ataque a tiros deixou nove mortos e mais de 25 feridos em uma escola da cidade de Tumbler Ridge, na província da Colúmbia Britânica. As informações foram divulgadas inicialmente pela Reuters, com base em dados repassados por autoridades canadenses.

O caso ocorreu por volta das 13h20 no horário local, na Tumbler Ridge Secondary School, instituição que atende cerca de 160 alunos em uma cidade de pouco mais de 2 mil habitantes, no noroeste do país. Além da escola, uma residência próxima também foi alvo dos disparos, segundo a polícia.

De acordo com as autoridades, seis pessoas foram encontradas mortas dentro da escola, uma vítima morreu a caminho do hospital e outras duas foram localizadas sem vida em uma casa que, para os investigadores, tem ligação com o ataque. O corpo da suspeita de ser a autora dos disparos também foi encontrado dentro da instituição de ensino. A polícia trabalha com a hipótese de que ela tenha tirado a própria vida após o ataque.

Mais de 25 pessoas ficaram feridas, incluindo duas que precisaram ser levadas de helicóptero ao hospital em estado grave. O primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, classificou o episódio como “uma tragédia inimaginável” e afirmou que o ataque está entre os mais letais desse tipo já registrados no país.

Segundo Eby, a resposta das forças de segurança foi rápida, com a polícia chegando ao local cerca de dois minutos após o chamado. Ainda assim, o cenário encontrado era de extrema gravidade, exigindo a mobilização de equipes médicas, resgatistas e agentes de segurança.

A polícia confirmou que as características da suspeita coincidiam com a descrição enviada em um alerta às autoridades. De acordo com a imprensa canadense, o aviso descrevia a atiradora como uma pessoa do sexo feminino, de vestido e com cabelos castanhos. Em entrevista coletiva, porém, os investigadores não informaram se ela era maior ou menor de idade, nem quantas das vítimas eram crianças.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, manifestou pesar pela tragédia e disse estar “devastado”, acrescentando que “se solidariza com todos os habitantes da Colúmbia Britânica neste momento de terrível tragédia”.

Em comunicado, a Polícia Montada do Canadá (RCMP) afirmou que não há indícios de participação de outras pessoas no ataque e que todas as circunstâncias do caso serão investigadas. “Esta foi uma situação dinâmica e em rápida evolução, e a pronta cooperação da escola, dos socorristas e da comunidade desempenhou um papel crucial em nossa resposta”, declarou o superintendente-chefe do Distrito Norte, Ken Floyd.

Após o ataque, as escolas Primária e Secundária de Tumbler Ridge anunciaram, pelas redes sociais, que permanecerão fechadas pelo resto da semana. “O distrito está trabalhando para disponibilizar apoio e, assim que tivermos os locais onde esse apoio estará disponível, divulgaremos essas informações nas redes sociais.”, informou a administração escolar.

O Distrito de Tumbler Ridge também se manifestou, afirmando que a comunidade enfrentou um “incidente profundamente perturbador”. Na mesma linha, a ministra da Segurança Pública e procuradora-geral da Colúmbia Britânica, Nina Krieger, escreveu: “Os eventos devastadores de hoje estão causando grande comoção na comunidade e em toda a província. Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e toda a comunidade de Tumbler Ridge”.

Enquanto as investigações avançam, as autoridades canadenses ainda evitam apontar uma motivação para o crime. O país acompanha, em clima de comoção, mais um capítulo de violência em ambiente escolar, com homenagens às vítimas e debates sobre segurança e prevenção de ataques em instituições de ensino.