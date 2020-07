'Olhem agora o que está acontecendo no Brasil’, diz Trump sobre tragédia brasileira na pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Brasil como exemplo para ressaltar a importância das medidas que tomou para evitar a disseminação do coronavírus pelo país e, segundo ele, salvar milhares de vidas edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou o Brasil como exemplo de um país que fracassou, sob o comando de Jair Bolsonaro, no combate ao coronavírus e que agora se vê perdido em meio ao caos, segundo o jornal Estado de S. Paulo. A fala foi feita em evento na tarde desta terça-feira (7), no qual Trump pressionou pela reabertura das escolas no outono local.

“Olhem agora o que está ocorrendo no Brasil e em outros lugares”, disse Trump, citando medidas que seu governo tomou para enfrentar a pandemia e que, segundo ele, salvaram milhares de vidas.

Apesar de questionado por jornalistas, Donald Trump não falou sobre o suposto diagnóstico positivo de Bolsonaro para a Covid-19.

