"Ordem internacional está desmoronando e mergulhando no caos", afirma Xi Jinping em encontro com Pedro Sánchez

247 - A ordem internacional está em colapso, segundo avaliação do presidente da China, Xi Jinping, que apontou sinais de caos e criticou o modelo global atual durante reunião com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Pequim.

As declarações foram divulgadas pelo site RT Brasil nesta terça-feira (14), destacando a avaliação do líder chinês sobre o cenário geopolítico e as tensões internacionais, além do diálogo entre China e Espanha sobre cooperação bilateral.

Durante o encontro, Xi Jinping afirmou que "a ordem internacional está desmoronando e mergulhando no caos", acrescentando que o sistema liderado por potências ocidentais enfrenta um processo de "decadência moral". O presidente chinês também abordou a situação no Oriente Médio, mencionando a atuação dos Estados Unidos e de Israel em relação ao Irã, e indicou que a China pretende desempenhar um papel construtivo na região.

Ao tratar das relações bilaterais, Xi ressaltou afinidades entre a China e a Espanha, afirmando que ambos os países "são guiados por princípios e integridade". Ele defendeu ainda que as duas nações devem "aprimorar a comunicação, consolidar a confiança mútua e cooperar estreitamente para se opor a qualquer retrocesso à lei da selva".

Pedro Sánchez, por sua vez, destacou a importância de fortalecer os laços com Pequim. O premiê espanhol afirmou que a cooperação com a China é fundamental para a construção de uma "nova ordem internacional mais estável". Segundo ele, uma relação aberta baseada no respeito e no pragmatismo "são do interesse" tanto da Espanha quanto da Europa.

O encontro ocorre em um contexto de crescente tensão geopolítica e debates sobre o futuro da governança global, com líderes buscando alternativas para maior estabilidade nas relações internacionais.