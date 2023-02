Organização de Energia Atômica do Irã nega relatos de enriquecimento de urânio para 84% de pureza

Apoie o 247

MOSCOU, 20 de fevereiro (Sputnik) - Relatos da mídia ocidental de que Teerã enriqueceu urânio a 84% distorcem a realidade, pois o país nunca ultrapassou o nível de enriquecimento de 60%, Behrouz Kamalvandi, porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã, disse na segunda-feira.



No domingo, a Bloomberg informou, citando fontes diplomáticas de alto escalão, que monitores atômicos internacionais no Irã encontraram urânio enriquecido a 84% de pureza, que é o nível mais alto detectado por inspetores no país até agora e apenas 6% abaixo do necessário para a produção de armas nucleares.

"O que importa é o produto final e a República Islâmica do Irã nunca embarcou no enriquecimento [de urânio] em um nível acima de 60%", disse Kamalvandi, segundo a agência de notícias Tasnim, acrescentando que o relatório de Bloomberg visa "distorcer a realidade".



O porta-voz afirmou que pode haver algumas partículas individuais excedendo o nível de enriquecimento de 60%, o que é um problema normal durante o processo.



"A AIEA [Agência Internacional de Energia Atômica] está bem ciente de que tais problemas acontecem durante o trabalho [nuclear]. Em vários casos no passado, diferentes níveis de enriquecimento foram observados e contabilizados, e esta última questão será definitivamente esclarecida também", disse Kamalvandi.



No final de janeiro, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, disse que o Irã falhou em fornecer explicações à AIEA sobre muitos aspectos, bem como violou acordos sob o Plano de Ação Integral Conjunto (JCPOA), uma vez que o país agora tinha urânio enriquecido suficiente para criar " várias armas nucleares".



O JCPOA, negociado entre o Irã e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como a Alemanha e a União Europeia, em 2015, limitou o nível de enriquecimento de urânio do país a apenas 3,67%. Em 2018, os EUA se retiraram unilateralmente do JCPOA, dizendo que o Irã havia violado o acordo ao desenvolver armas nucleares em segredo. Em resposta, o Irã suspendeu partes de suas próprias obrigações sob o acordo, exigindo que os EUA suspendessem as sanções.



Em dezembro de 2021, as negociações sobre o renascimento do JCPOA foram retomadas. No entanto, o progresso do acordo foi congelado em setembro de 2022 devido a uma série de protestos em massa na República Islâmica, pelos quais Teerã culpa os EUA e outros países ocidentais.

