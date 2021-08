Otan: Talibã corre risco de ataques militares se hospedar terroristas de novo

247 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou nesta terça-feira (17), que o Talibã não deve permitir que o Afeganistão se torne um terreno fértil para o terrorismo novamente. O grupo extremista voltou ao poder no domingo (15) após vinte anos.

"Aqueles que agora estão assumindo o poder têm a responsabilidade de garantir que os terroristas internacionais não recuperem posição", afirmou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, a repórteres em Bruxelas. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

"Parte das forças de segurança afegãs lutaram bravamente. Mas não foram capazes de proteger o país porque, em última análise, a liderança política afegã falhou em enfrentar o Talibã e em alcançar a solução pacífica que os afegãos desejavam desesperadamente", complementou.

Milhares de pessoas estão tentando fugir do país. Uma das cenas que mais chamaram atenção foi a de pessoas caindo de um avião após uma decolagem no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Eles teriam se escondido ou amarrado fora da aeronave.

Em fevereiro do ano passado, o então presidente americano, Donald Trump, assinou acordo com o Talibã para a retirada total das tropas do país em abril de 2021. O atual presidente, Joe Biden, adiou a saída completa para o fim deste mês.

