Países árabes e islâmicos anunciam decisão de integrar Conselho para Gaza

247 - Os ministros das Relações Exteriores de oito países árabes e islâmicos anunciaram a decisão de seus governos de integrar o Conselho de Paz presidido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo um comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Ministério das Relações Exteriores da Jordânia.

Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Paquistão, Turquia, Arábia Saudita, Catar e Egito estão entre os países que decidiram aderir ao Conselho de Paz, informou o comunicado.

“Os ministros anunciam a decisão compartilhada de seus países de se juntarem ao Conselho de Paz. Cada país assinará os documentos de adesão de acordo com seus respectivos procedimentos legais e outros requisitos necessários, incluindo a República Árabe do Egito, a República Islâmica do Paquistão e os Emirados Árabes Unidos, que já anunciaram sua adesão”, diz o texto.

Em 16 de janeiro, Trump anunciou a formação do Conselho de Paz para Gaza, que inclui o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, o genro do presidente norte-americano, Jared Kushner, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e o vice-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos Robert Gabriel. O presidente dos Estados Unidos também convidou os líderes de vários países, incluindo Brasil, Rússia e Israel, a integrarem o conselho.

Em meados de novembro de 2025, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução proposta pelos Estados Unidos em apoio ao plano abrangente de Trump para resolver a situação em Gaza. Treze dos 15 membros do conselho votaram a favor, enquanto Rússia e China se abstiveram. O plano dos EUA para Gaza prevê uma administração internacional temporária do enclave, a criação de um conselho de paz presidido por Trump e o envio de uma força internacional de estabilização.