Trump diz que gosta de Lula e comenta sobre convite ao "Conselho de Paz"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (20) que gosta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao responder a uma pergunta da jornalista Raquel Krähenbühl, da TV Globo, Trump disse que o convite ao presidente brasileiro para integrar o "Conselho de Paz" em Gaza se deu por afinidade pessoal. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Críticas de Lula

Mais cedo, Lula criticou a política externa estadunidense sob a gestão de Trump, em evento oficial do programa Minha Casa, Minha Vida, em Rio Grande (RS).

"Trump quer governar o mundo pelo Twitter, fantástico, será que é possível tratar o povo com respeito sem olhar na cara?", afirmou Lula.

Convite e repercussão

Até o momento, o governo brasileiro não informou se aceitará o convite para participar do Conselho de Paz. Segundo a Folha de São Paulo, há preocupações no Itamaraty de que o novo órgão tenha como objetivo esvaziar o papel da Organização das Nações Unidas (ONU).

Questionado sobre essa avaliação, Trump disse que gosta da ONU, mas afirmou que a entidade não tem sido eficaz em negociações envolvendo guerras recentes.

A entrevista ocorreu em um contexto de aumento das ameaças dos Estados Unidos aos países europeus. Perguntado sobre até onde estaria disposto a ir em relação à Groenlândia, Trump respondeu: "Vocês vão descobrir".

Relações com líderes europeus

Durante a conversa com jornalistas, Trump comentou sua relação com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Ele havia feito críticas recentes aos dois líderes em publicações no Truth Social.

Sobre o relacionamento, afirmou: "Eu me dou bem com ele". Em seguida, acrescentou que os líderes europeus ficam "um pouco agitados" quando ele não está presente.