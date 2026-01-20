Trump faz novos ataques e diz que a Somália “nem é um país”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (20) que os somalis que vivem nos Estados Unidos não teriam uma pátria, alegando que a Somália não possui as características essenciais de um Estado soberano.

“Eles nunca tiveram um governo. Nunca tiveram um país, porque basicamente não há um país”, disse Trump a jornalistas. “A Somália nem é um país, eles não têm nada que se pareça com um país", acrescentou, de acordo com as declarações divulgadas pela Sputnik.

Atualmente, a Somália preside o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) durante o mês de janeiro, como parte do sistema de presidência rotativa do órgão.

A Somália deixou de existir, na prática, como um Estado unificado em 1991, com a queda do governo de Siad Barre. O governo federal internacionalmente reconhecido controla a capital, Mogadíscio, e algumas outras áreas do país. A autodeclarada República da Somalilândia, no norte, que se separou e proclamou independência em 1991, e a região autônoma de Puntland, no leste, que declarou autonomia em 1998, operam de forma independente, mas não são reconhecidas internacionalmente como Estados separados.