Papa Francisco sorri e tira 'selfie' com Carina Vitral após vê-la com camisa do Lula

ICL

247 - A ex-presidente da UNE Carina Vitral conseguiu uma 'selfie' com o Papa Francisco graças a uma camisa do ex-presidente Lula (PT) neste sábado (24), durante encontro do líder religioso com cerca de mil jovens provenientes de 120 países.

Confira o relato da economista e ativista política publicado em seu perfil no Twitter:

"Acenei pro Papa da primeira fila da plateia mostrando a camisa do Lula que eu estava vestindo, ele respondeu com um joinha e sorriu. Fiz sinal que queria uma foto e ele acenou pra eu subir no palco pra tirar foto com ele. Essa é a força do Lula, esse é o Brasil feliz de novo e forte perante o mundo. Viva Lula, Viva Papa Francisco!"

onde jovens economista foram convocados pelo Papa pra pensar uma nova economia que não destrói e que não exclui!#papafrancisco #economyoffrancesco2022 #lula2022 @MidiaNINJA September 24, 2022

O vereador de Curitiba Renato Freitas, alvo de perseguição política na Câmara Municipal da cidade, também esteve presente no encontro com o Papa .

