Papa Leão XIV inicia 2026 com apelo global à paz em regiões marcadas pela guerra

247 - O papa Leão XIV abriu o ano de 2026 com uma forte mensagem em defesa da paz, ao celebrar a tradicional Missa de Ano Novo na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Diante de milhares de fiéis reunidos para a solenidade de Maria Mãe de Deus, o pontífice chamou a atenção para a realidade de países devastados por conflitos armados e para o impacto da violência no cotidiano das famílias ao redor do mundo.

Após a celebração, Leão XIV voltou a se dirigir aos peregrinos durante a oração do meio-dia, realizada de seu estúdio com vista para a Praça de São Pedro, que estava lotada de turistas e fiéis. Segundo a Associated Press, o papa aproveitou o 1º de janeiro, data em que a Igreja Católica celebra o Dia Mundial da Paz, para reforçar o chamado à reconciliação entre nações e dentro dos lares.

“Vamos todos rezar juntos pela paz: primeiro, entre as nações ensanguentadas pelo conflito e sofrimento, mas também dentro de nossos lares, nas famílias feridas pela violência ou pela dor”, afirmou o pontífice, em uma das passagens centrais de sua mensagem.

A celebração marcou também o encerramento de um intenso período de atividades no Vaticano, após as festividades de Natal. Nos próximos dias, Leão XIV terá um breve descanso antes de presidir, em 6 de janeiro, a festa da Epifania, quando será oficialmente concluído o Ano Santo de 2025. O jubileu, celebrado a cada 25 anos, atraiu milhões de peregrinos a Roma ao longo do último ano.

Na sequência das celebrações, o papa deverá conduzir uma reunião de dois dias com todo o Colégio dos Cardeais. O encontro reunirá tanto os cardeais eleitores quanto aqueles com mais de 80 anos, que não participaram do conclave, mas seguem integrando o colégio.

Com a iniciativa, Leão XIV retoma uma tradição de diálogo mais amplo com os cardeais, buscando ouvir seus conselhos sobre os rumos da Igreja Católica, que reúne cerca de 1,4 bilhão de fiéis em todo o mundo.