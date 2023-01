Parlamento Europeu debaterá resolução de apoio a Lula contra terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

247 - No Parlamento Europeu, os principais partidos políticos da Europa debaterão no dia 19 de janeiro a possibilidade de apresentarem uma resolução de apoio ao presidente Lula contra os atos terroristas de apoiadores de Jair Bolsonaro no Brasil, informa Jamil Chade, do UOL. O texto também passaria pela votação dos partidos.

Segundo o colunista, o debate deve contar ainda com denúncias das políticas do ex-chefe do Executivo e suas ações de incentivo ao ódio.

O braço executivo da União Europeia, a Comissão Europeia, já saiu em defesa do presidente Lula e condenou os atos terroristas de bolsonaristas em Brasília no último domingo (8).

"Condeno veementemente o atentado à democracia no Brasil. Esta é uma grande preocupação para todos nós, os defensores da democracia. Meu total apoio ao Presidente Lula, que foi eleito de forma livre e justa", disse a presidente do órgão, Ursula von der Leyen, na ocasião.

Paralelamente, parlamentares britânicos liderados pelo Partido Trabalhista entraram com um pedido de moção para condenar os atos terroristas em Brasilia. O Reino Unido não faz parte da UE.



