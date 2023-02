Pequeno grupo de bolsonaristas tenta roubar a cena em Washington, mas é silenciado por manifestantes pró-Lula (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um pequeno grupo de bolsonaristas tentou roubar a cena durante a visita do presidente Lula a Washington, capital dos Estados Unidos. No entanto, eles foram silenciados por manifestantes pró-Lula, que colocaram para tocar em uma caixa de som a canção 'Lula Lá'.

Em um certo momento, bolsonaristas tentaram impedir a conversa com a imprensa do senador estadunidense Bernie Sanders ao sair da Blair House, onde o parlamentar e o presidente Lula se reuniram para discutir a questão do fortalecimento da democracia e o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia brasileira. O pequeno grupo de bolsonaristas informou aos policiais que ficaria na rua durante todo o dia.

Veja o vídeo:

Pequeno grupo de bolsonaristas tenta roubar a cena em Washington, mas é superado por manifestantes pró-Lula.



Veja o vídeo gravado pelo correspondente do 247 nos EUA, Pedro Paiva: pic.twitter.com/DIW0InGoQv — Brasil 247 (@brasil247) February 10, 2023

