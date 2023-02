Pequim nunca aceitará pressão dos EUA visando relações China-Rússia, diz MRE

Apoie o 247

MOSCOU, 19 de fevereiro (Sputnik) - Pequim nunca aceitará "apontamento de dedo" dos EUA visando as relações China-Rússia e pede a Washington que trabalhe para uma solução política para a crise na Ucrânia em vez de deteriorar a situação, disse o ministério das Relações Exteriores da China no domingo.

>>> China considera fornecer munições à Rússia, acusa Blinken



No sábado, o diretor do Escritório Central de Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o secretário de estado dos EUA, Antony Blinken, realizaram uma reunião à margem da Conferência de Segurança de Munique.



"Nunca aceitamos acusações dos EUA ou mesmo coerção visando as relações China-Rússia", disse o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado publicado após a reunião.



A declaração também disse que os EUA, como um país importante, deveriam "trabalhar para uma solução política da crise [da Ucrânia] em vez de atiçar as chamas ou lucrar com a situação".



No sábado, de acordo com o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, Blinken alertou Wang "sobre as implicações e consequências se a China fornecer apoio material à Rússia ou assistência na evasão de sanções sistêmicas".

