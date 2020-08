PF pede que Espanha compartilhe informações do celular de militar preso com 37 kg de cocaína em avião presidencial

247 - A Polícia Federal solicitou à polícia da Espanha o compartilhamento de informações existentes no celular do brasileiro Manoel Silva Rodrigues, seguundo sargento da Força Aérea Brasileira que foi preso com 37 kg de cocaína no avião da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro em junho de 2019.

Segundo informações do UOL, o pedido foi feito há dez dias pela Superintendência regional da PF em Brasília, que comanda o caso.

"A investigação tenta identificar se há participação de outras pessoas no tráfico, a origem da droga e a possível ocorrência de lavagem de dinheiro que seria realizada por Rodrigues ou outra pessoa ligada a ele", diz o portal.

O segundo-sargento Rodrigues fazia parte de uma equipe que embarcou antes do presidente para o encontro do G-20 realizado no Japão. Ele não estava na mesma aeronave de Bolsonaro e foi preso com a droga durante escala em Sevilha, na Espanha.

