Polícia prende nos EUA trumpista que invadiu o Capitólio com chapéu de chifres, pele de urso e rosto pintado

Angeli, o ativista de extrema-direita do movimento Qanon, composto por negacionistas que são fanaticamente trumpistas, está preso nos Estados Unidos. Foi um dos líderes da invasão do Capitólio e se tornou um personagem ao mesmo tempo macabro e folclórico da tentativa de golpe da última quarta-feira edit

247 - As autoridades federais dos EUA anunciaram neste sábado (9) a prisão do trumpista que se tornou símbolo da invasão ao Capitólio para impedir o anúncio de Joe Biden como presidente do país. O nome dele é Jacob Anthony Chansley, conhecido como Jake Angeli. Ele entrou no Capitólio sem camisa, vestido com calça bege, chifres, um cocar de pele de urso, pintura facial vermelha, branca e azul e carregando uma lança de 1,80 metro com a bandeira dos Estados Unidos. Foi um dos líderes da invasão do Capitólio e se tornou um personagem ao mesmo tempo macabro e folclórico da tentativa de golpe da última quarta-feira (6)

Momentos antes da sessão no Congresso, Trump disse a uma multidão de apoiadores em Washington que não aceitaria a derrota para Biden. Ele incitou as pessoas a caminharem em direção ao Capitólio, dizendo que iria acompanhá-las – no entanto, não foi visto na marcha. Cinco pessoas morreram durante os episódios de violência na quarta. A última vítima confirmada foi um policial ferido nos confrontos contra aliados de Trump.

Minutos depois de sua foto ser distribuída pelas agências de notícias, houve, no Twitter, uma associação com a banda britânica Jamiroquai, conhecida por trazer nas capas de seus discos um homem com chifres. Os tuiteiros questionam o que diria Jay Kay, vocalista do grupo, se visse a sua “imitação”.

Jake Angeli é um ativista de extrema direita conhecido integrante do movimento Qanon, uma teoria da conspiração completamente infundada. Em sua essência, o QAnon é uma teoria ampla que diz que o presidente Trump está travando uma guerra secreta contra os pedófilos adoradores de Satanás do alto escalão do governo, do mundo empresarial e da imprensa. Estes integrantes da cúpula do governo dos EUA comporiam um “Deep State” (Estado Profundo), organização que controlaria o poder nos EUA.

