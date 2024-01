Porta-voz da China questiona validade dos resultados eleitorais em Taiwan

Apoie o 247

247 - Em resposta aos recentes resultados das eleições em Taiwan, o porta-voz do Gabinete de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, Chen Binhua, declarou neste sábado (13) que a vitória do líder do Partido Progressista Democrático (DPP), Lai Ching-te, 'não pode refletir a verdadeira vontade do povo taiwanês'.

Segundo a agência de notícias Xinhua, Chen ressaltou que os resultados eleitorais não alteram a posição da China quanto à reunificação. 'Os resultados revelam que o DPP não pode representar a opinião pública principal na ilha', afirmou Chen, acrescentando que as eleições não mudam o cenário básico das relações através do Estreito de Taiwan, nem a 'aspiração compartilhada de laços mais estreitos' e a 'tendência inevitável' da reunificação da China.

'Nossa posição sobre a questão de Taiwan e a realização da reunificação nacional permanece consistente, e nossa determinação é firme como uma rocha', disse Chen, reafirmando a adesão ao Consenso de 1992 que sustenta o princípio de uma só China e a 'oposição firme às atividades separatistas e à interferência estrangeira'.

Chen também destacou o compromisso da China em trabalhar com partidos e pessoas relevantes em Taiwan para promover a cooperação e o desenvolvimento pacífico das relações, visando a reunificação nacional.

Nas eleições, Lai Ching-te e sua companheira de chapa, Hsiao Bi-khim, garantiram a liderança de Taiwan. A disputa legislativa resultou no Kuomintang chinês conquistando 52 assentos, o DPP 51, seguido pelo Partido Popular de Taiwan com oito assentos, e dois independentes, segundo a Xinhua.

Lai, do mesmo partido da atual líder Tsai Ing-wen, foi chamado no passado pelo Departamento dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado de uma figura 'separatista'. Ele costuma evitar declarações abertas sobre independência, mas rejeita as reivindicações de soberania chinesa. Sua vitória é interpretada como um desafio à política de Uma Só China de Pequim, enquanto Taiwan, não declarada formalmente independente, mantém fortes laços com o Ocidente, principalmente os Estados Unidos.

