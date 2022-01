Presidente do Cazaquistão diz que grupos "terroristas" estão por trás dos protestos e pede ajuda à Rússia

Apoie o 247

247 - O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, afirmou que o país está sob ataque de grupos "terroristas", informa a agência de notícias AFP.

As manifestações, que começaram por conta do aumento dos preços dos combustíveis, se transformaram em um protesto por mudanças sistemáticas. Há violência: manifestantes atearam fogo no palácio presidencial e invadiram um palácio de governo em Almaty.

Em resposta, Tokayev declarou um estado de emergência. Comunicações foram quase totalmente bloqueadas. Jornalistas reportam não ser possível acessar a Internet.

O governo fez um apelo à aliança militar com a Rússia para conter os protestos.

