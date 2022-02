Presidente do parlamento russo diz que Zelensky abandonou Kiev

Apoie o 247

ICL

247 com Sputnik - Vyacheslav Volodin, presidente da Duma, a câmara baixa do Parlamento da Rússia, disse no sábado (26) que Volodymyr Zelensky deixou às pressa Kiev e se dirigiu para o oeste da Ucrânia.

Na madrugada deste sábado (26), Zelensky publicou vídeo em frente ao parlamento ucraniano, localizado em Kiev. Para o líder parlamentar, os vídeos de Zelensky foram gravados antecipadamente.

>>> Prédio residencial em Kiev é atingido por míssil. Veja o momento do impacto. Cenas fortes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Zelensky abandonou apressadamente Kiev. Ele já não estava ontem [25] na capital da Ucrânia. Ele, junto com sua comitiva, fugiu para Lvov, onde foi preparado um alojamento para ele e seus assistentes", afirmou Volodin no seu canal no Telegram.

De acordo com Volodin, foram os deputados do Parlamento ucraniano que informaram sobre a saída de Zelensky de Kiev.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eles foram convidados a ir a Lvov para uma reunião. Zelensky está sob proteção de neonazistas", acrescentou ele.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE