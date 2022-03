Procurador-geral russo pede que justiça reconheça Meta como uma organização extremista

Apoie o 247

ICL

TASS - A Procuradoria-Geral da Rússia exige que a Meta seja reconhecido como uma organização extremista e banida de suas atividades na Federação Russa. Isto foi relatado à TASS pelo serviço de imprensa do gabinete do procurador-geral.

>>> Facebook libera posts que estimulem violência contra russos e preguem a morte de Putin e Lukashenko

"De acordo com a Lei Federal 'Sobre o Combate à Atividade Extremista', o Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa enviou um pedido ao tribunal para reconhecer a Meta Platforms Inc. como uma organização extremista e proibir suas atividades no território da Federação Russa", diz o relatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, devido à presença de sinais de crimes ao abrigo da Parte 2 do art. 205.2 do Código Penal da Federação Russa (propaganda do terrorismo) e Parte 2 do art. 282 do Código Penal da Federação Russa (incitando o ódio e a inimizade com a ameaça de violência), o Ministério Público enviou materiais ao Comitê de Investigação da Federação Russa para resolver a questão do processo criminal.

Entenda:

RT - A Rússia exigiu que as autoridades dos EUA tomem medidas para impedir o “extremismo” e ameaças contra seus cidadãos online, depois que a empresa-mãe do Facebook, Meta, disse que permitiria pedidos de violência contra russos no contexto da ofensiva de Moscou na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Exigimos que as autoridades [dos EUA] parem com as atividades extremistas de Meta, tomem medidas para levar os autores à justiça”, tuitou a embaixada russa dos EUA na sexta-feira. “Os usuários do Facebook [e] Instagram não deram aos proprietários dessas plataformas o direito de determinar os critérios de verdade e colocar as nações umas contra as outras.”

A declaração segue comentários da Meta no início do dia, que confirmou que permitiria ameaças violentas contra russos sob certas condições no Facebook e no Instagram.

“Como resultado da invasão russa da Ucrânia, temporariamente permitimos formas de expressão política que normalmente violariam nossas regras, como discurso violento como 'morte aos invasores russos'. Civis russos”, disse o porta-voz Andy Stone.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: