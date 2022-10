Projeção em hotel de Nova York dá adeus a Bolsonaro e o liga a assassinos de Marielle e vários crimes; assista

No vídeo há referências a escândalos relacionados ao clã Bolsonaro, como o esquema de rachadinhas envolvendo Flávio e Queiroz e a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo edit

247 - Uma projeção de imagens no hotel Hilton, no centro de Nova York, na noite desta quinta-feira (27), dá adeus a Jair Bolsonaro (PL) em sete diferentes idiomas e liga o atual chefe do Executivo brasileiro à criminalidade e aos assassinos da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ).

No vídeo, é possível observar referências a escândalos relacionados ao clã Bolsonaro, como uma foto de Flávio Bolsonaro com Fabrício Queiroz - acusados de promover esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro -, além da frase "Dinheiro Vivo e Gente Morta", em alusão à compra de 51 imóveis pela família de Bolsonaro com dinheiro vivo e ao assassinato de Marielle.

As projeções também mostram a frase "O vizinho de Bolsonaro matou Marielle", com uma foto de Ronnie Lessa, que já morou no mesmo condomínio de Bolsonaro, o Vivendas da Barra.

