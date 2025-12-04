Putin inicia visita de Estado à Índia para ampliar cooperação bilateral

247 - O presidente russo, Vladimir Putin, desembarcou em Nova Délhi para uma visita de Estado de dois dias marcada por uma extensa agenda diplomática. A viagem, considerada altamente simbólica pelo Kremlin, busca aprofundar a parceria estratégica entre Rússia e Índia em diversos setores.

Segundo informou a agência TASS, Moscou destaca que esses encontros possuem “importância especial” no atual contexto internacional. A delegação russa participará de negociações amplas com autoridades indianas, incluindo cooperação política, comercial, econômica, científica, tecnológica, cultural e humanitária. Também estão previstas discussões sobre os principais temas regionais e globais.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, receberá Putin para uma reunião informal em sua residência, dando início aos contatos bilaterais. No dia seguinte, o presidente russo será recebido com honras no Palácio Presidencial, em cerimônia conduzida por Modi e pela presidente da Índia, Draupadi Murmu.

A programação formal prevê conversas em formatos restrito e ampliado, um almoço oficial com concerto oferecido pelo primeiro-ministro indiano, além de um encontro com a chefe de Estado do país anfitrião. Putin também estará presente na recepção de Estado organizada em sua homenagem.

Durante a visita, o presidente russo participará do Fórum Empresarial Rússia-Índia, espaço dedicado ao fortalecimento das relações econômicas e à promoção de novos investimentos bilaterais. Outro momento simbólico será a homenagem a Mahatma Gandhi, com o tradicional depósito de coroas de flores no memorial dedicado ao líder indiano.

As duas nações preparam a assinatura de dez documentos intergovernamentais, além de mais de 15 acordos e memorandos entre instituições comerciais e não comerciais. A viagem tem classificação de visita de Estado, o mais alto nível de protocolo diplomático, caracterizado por uma programação extensa que inclui compromissos políticos, culturais e cerimoniais.

A expectativa em Nova Délhi e Moscou é de que o encontro consolide avanços significativos na cooperação bilateral, reforçando uma parceria que ambos os governos consideram estratégica em um cenário global de rápidas transformações.