Quem é Rodolfo Hernández, que vai disputar o segundo turno com Gustavo Petro na Colômbia

Apoie o 247

ICL

247 - Com discurso xenofóbico e misógino, além de frases curtas de efeito, vídeos no TikTok e estilo bolsonarista, Rodolfo Hernández será o adversário de Gustavo Petro, de esquerda, no segundo turno das eleições colombianas.

"Entre as propostas do candidato estão o corte de gastos, a redução do número de embaixadas e consulados e, de maneira genérica, "o fim da corrupção". Ele também prometeu fazer uma "limpeza" na Federação Colombiana de Futebol, que considera corrupta. Por outro lado, é a favor da legalização das drogas, como forma de acabar com o narcotráfico", destaca reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.

Assim como Jair Bolsonaro, Hernández faz uso de palavrões e adjetivos pouco delicados e classifica como um gesto espontâneo. Chegou a dizer que o Corpo de Bombeiros local era formado por "gordos e preguiçosos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele também fez uso em sua campanha de marchas de motos e caminhonetas, conhecidas aqui como "motociatas" e lá é chamada de "rodolfonetas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Bem-vindos à caravana rodolfista. Participem de carro, caminhão, trator, moto, cavalo, burro ou mesmo a pé", dizem os posts. Nos comícios, apoiadores usam camisetas com frases como "eu apoio o velhinho", referência aos 76 anos de idade de Hernández.

Ele é filho de um alfaiate e de uma gerente de tabacaria, Fez fortuna no ramo imobiliário no departamento de Santander, no norte do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de se vender como "outsider", não é um desconhecido no meio político. Foi prefeito de Bucaramanga, capital da região, e deixou o cargo bem avaliado, com cerca de 50% de aprovação popular, mesmo após ter sido alvo de uma investigação por irregularidades na contratação de serviços públicos e favorecimento de familiares. Quando convocado a responder o processo referente ao caso, renunciou. O caso ainda não foi concluído.

Rodolfo Hernández fez um breve discurso após os primeiros resultados que lhe deram 28,19% dos votos.

Ele diz que chegará à presidência do país e que está ciente das dificuldades que vai enfrentar no governo. Ele tem apenas dois deputados na Câmara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“ Não sou ingênuo quanto à resistência que haverá contra o governo determinado a acabar com a politicagem e a corrupção especial por parte de alguns dos que se sentiram donos deste país”, afirmou.

Assegurou que será “o povo colombiano” que o acompanhará “na defesa das decisões” que tomará e também será responsável por construir “a vitória no segundo turno”.

“Quero dizer a quem votou em mim que não vou falhar com vocês e não vou descansar um minuto em cumprir meu compromisso com todos vocês , meu compromisso é hoje e sempre será fazer da Colômbia um país com oportunidades para todos. , onde o governo trabalha todos os dias para o bem-estar dos colombianos, principalmente daqueles que mais precisam de apoio”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE