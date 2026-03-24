Quem são os mortos em colisão entre avião e caminhão em Nova York

247 - A morte dos pilotos Antoine Forest, de 30 anos, e Mackenzie Gunther provocou forte comoção entre familiares, colegas de profissão e passageiros após a colisão entre um avião da Air Canada e um caminhão de bombeiros no Aeroporto LaGuardia, na noite de domingo (22). As informações foram divulgadas pela CNN Internacional.

Antoine Forest e Mackenzie Gunther

Apesar da gravidade do acidente, sobreviventes destacam que a atuação da tripulação foi determinante para evitar um número ainda maior de mortes. “Sinto que os pilotos salvaram nossas vidas”, disse Rebecca Liquori, afirmando que será “eternamente grata” por ter conseguido voltar para casa. Outro passageiro, o francês Clément Lelièvre, também ressaltou a resposta rápida dos profissionais, especialmente a frenagem brusca da aeronave momentos antes da colisão.

Forest era descrito por familiares como um profissional obstinado e apaixonado pela aviação. Ele iniciou sua trajetória ainda jovem e construiu carreira em diferentes companhias aéreas no Canadá, até ingressar na Jazz Aviation, responsável por operar voos da Air Canada Express. Parentes afirmam que ele enxergava a profissão como uma das últimas “verdadeiramente aventureiras” e mantinha constante dedicação à formação técnica.

Já Mackenzie Gunther estava no início da carreira. Recém-formado pelo Instituto Politécnico Seneca, ele havia ingressado na mesma companhia por meio de um programa de formação de pilotos. Em nota, a instituição lamentou a morte e destacou que o jovem será lembrado com carinho por colegas e professores.

Autoridades também se manifestaram sobre a tragédia. “É uma tragédia absoluta estarmos aqui lamentando a morte de dois jovens no início de suas carreiras”, afirmou Brian Bedford, representante da Administração Federal de Aviação.

O acidente ocorreu durante o pouso de um jato modelo Bombardier CRJ-900, em meio a condições climáticas adversas, com forte chuva. Imagens de segurança mostram o momento em que um caminhão de bombeiros atravessa a pista, sendo atingido pela aeronave a cerca de 240 km/h. Registros de áudio indicam que a torre de controle ainda tentou alertar o veículo segundos antes do impacto.

Ao todo, 72 passageiros e quatro tripulantes estavam a bordo. Após a colisão, 41 pessoas foram encaminhadas a hospitais, incluindo dois bombeiros que estavam no caminhão. Segundo autoridades, todos os feridos devem se recuperar. Especialistas apontam que o desfecho poderia ter sido muito mais grave caso o impacto atingisse áreas mais sensíveis da aeronave, como os tanques de combustível.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes informou que já recuperou as caixas-pretas do avião, que serão analisadas em Washington. A investigação também avalia a atuação da torre de controle e os procedimentos adotados no momento do acidente.

O aeroporto permaneceu fechado por algumas horas após a colisão e, posteriormente, foi reaberto com operações reduzidas, enquanto equipes seguem trabalhando para esclarecer as circunstâncias da tragédia.