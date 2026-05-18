Quem tem medo da China?: novo livro desbrava narrativas de vilanização do gigante asiático

247 - A Editora de Cultura lançou o livro “Quem tem medo da China? A construção da ameaça chinesa”, de Diego Pautasso e Isis Paris Maia. A obra propõe uma leitura crítica e historicamente fundamentada sobre a forma como a China passou a ocupar o centro de narrativas internacionais de ameaça e contenção.

Com linguagem acessível, mas sem abrir mão da densidade analítica, o livro busca desmontar um conjunto de expressões e conceitos frequentemente mobilizados no debate geopolítico contemporâneo, como “autoritarismo”, “armadilha da dívida”, “violações de direitos humanos” e “neoimperialismo”. Segundo os autores, esses termos são utilizados de forma recorrente para sustentar narrativas que justificam políticas de contenção da ascensão chinesa por parte dos Estados Unidos e de aliados ocidentais.

A obra percorre episódios recentes da política internacional, como o chamado “Pivô para a Ásia”, a guerra comercial e tecnológica entre EUA e China e as discussões em torno de uma possível nova Guerra Fria. Nesse contexto, os autores argumentam que a construção da ideia de “ameaça chinesa” ocupa papel central nas disputas estratégicas contemporâneas.

Ao longo da análise, o livro também destaca que o cenário de transição sistêmica global evidencia não apenas tensões entre potências, mas também contradições internas das próprias economias centrais do sistema internacional. Para os autores, a disputa narrativa sobre a China é parte estruturante da reorganização da ordem mundial em curso.

Entre a ideia de ameaça fabricada e a reconfiguração da imagem da China no sistema internacional, “Quem tem medo da China?” propõe ao leitor uma reflexão crítica, convidando à superação de visões simplificadas e etnocêntricas. A proposta é oferecer ferramentas analíticas para compreender o percurso de desenvolvimento e inserção global do país asiático.

Serviço

Quem tem medo da China? A construção da ameaça chinesa Editora de Cultura Ltda Site: www.editoradecultura.com.br Vendas: www.editoradecultura.com.br e www.amazon.com