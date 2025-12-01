Professores lançam curso sobre a ascensão tecnológica da China

247 - A crise das democracias liberais e o avanço das Big Techs sobre dados e informações impulsionaram o interesse por modelos digitais soberanos. Nesse cenário, professores anunciam o curso “China: o Dragão Tecnológico”, que investiga a transformação tecnológica do país asiático e suas implicações globais.

A iniciativa, divulgada pela plataforma Fios de China, apresenta um panorama abrangente sobre como o Estado chinês estruturou sua revolução digital, articulando planejamento, infraestrutura e inovação em uma lógica distinta da predominante no Ocidente.

Segundo os organizadores, compreender essa trajetória é essencial para decifrar a disputa que molda o século XXI, em que o Big Data se tornou o principal recurso estratégico. “A disputa tecnológica é o eixo central da geopolítica contemporânea. A ascensão chinesa desloca o centro de poder mundial e altera a correlação de forças. Com isso, Pequim impulsiona a Belt and Road para forjar uma nova globalização a partir do Sul Global”, afirma Diego Pautasso. Já Isis Maia ressalta: “Ao integrar dados, algoritmos e planejamento, a China inaugura uma nova forma de racionalidade socialista — um socialismo digital, capaz de articular tecnologia, Estado e inclusão social em uma mesma arquitetura de poder”.

O curso combina fundamentos teóricos e estudos empíricos para explicar como o país construiu um ecossistema digital soberano. A programação percorre desde os conceitos de Estado desenvolvimentista e políticas de inovação até a consolidação de pilares como os “Golden Projects” e o Great Firewall. Também aborda o uso de Big Data e Inteligência Artificial na governança pública, a regulação de plataformas digitais e a formação de gigantes nacionais como Huawei, Tencent e Alibaba.

Na etapa final, os professores analisam a disputa tecnológica entre China e Estados Unidos — incluindo chips, 5G, IA e a Digital Belt and Road — e discutem seus impactos sobre o Sul Global, em especial a América Latina e o Brasil.

Programa do curso

Aula 1 – Estado, inovação e desenvolvimento: bases teóricas da revolução tecnológica (9 de dezembro)

Aula 2 – Do “Great Firewall” ao dragão digital: a construção de uma soberania tecnológica (11 de dezembro)

Aula 3 – O cérebro do Estado: Big Data, IA e a nova racionalidade da governança chinesa (16 de dezembro)

Aula 4 – Tecnologia e poder global: a nova geopolítica e o socialismo do século XXI (18 de dezembro)

Voltado a estudantes e profissionais interessados nas transformações que redefinem a economia e a política globais, o curso oferece aulas síncronas e gravadas, com certificação e acesso por um ano. As inscrições estão abertas na plataforma Hotmart.

Serviço

Curso: China: o Dragão Tecnológico

Datas: 9, 11, 16 e 18 de dezembro de 2025

Horário: 19h às 22h

Formato: Online (síncrono e gravado) – Hotmart

Certificação: Inclusa – acesso às gravações por 1 ano

Realização: Fios de China

Professores: Isis Paris Maia e Diego Pautasso

