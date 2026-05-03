Ratos invadem região dos EUA moradores precisam se unir após abandono do estado

247 - Moradores de Idaho, nos Estados Unidos, enfrentam uma infestação crescente de ratos que tem transformado a rotina de comunidades residenciais e levado parte da população a tentar capturar os animais por conta própria. O problema se concentra principalmente no condado de Ada, onde ficam cidades como Boise e Eagle, e expõe a ausência de uma resposta coordenada das autoridades diante do avanço da praga.

As informações têm como base relatos publicados pela agência americana Courthouse News Service e pelo tabloide britânico Daily Mail. Segundo os relatos, a presença dos roedores, antes considerada incomum em parte da região, se intensificou desde 2022 e passou a provocar prejuízos em imóveis, danos em fiações elétricas e contaminação de ambientes.

Infestação avança em áreas residenciais

No condado de Ada, moradores relatam a presença de ratos em casas, quintais, paredes e até dentro de eletrodomésticos. A multiplicação dos casos surpreendeu comunidades que, até poucos anos atrás, não conviviam com esse tipo de problema em escala tão ampla.

Sem um plano estadual estruturado para conter a infestação, famílias passaram a recorrer a medidas improvisadas. Armadilhas caseiras, adesivos, câmeras de monitoramento e tentativas de captura direta passaram a fazer parte da rotina de moradores que dizem não ver uma resposta pública suficiente.

Em algumas situações, a reação individual só ocorreu depois de prejuízos significativos. Proprietários relatam danos estruturais, ambientes contaminados e destruição de fiação elétrica, cenário que amplia a preocupação sanitária e financeira.

Moradores relatam prejuízos

Uma proprietária de imóveis da região contou à Courthouse News Service que descobriu a gravidade da situação depois que uma inquilina relatou ruídos dentro das paredes.

“Minha inquilina disse que algo estava roendo as paredes. Quando fui ver, era uma infestação”, relatou.

Segundo ela, os gastos para conter os danos chegaram a cerca de US$ 20 mil, valor equivalente a aproximadamente R$ 100 mil. O caso ilustra como a proliferação dos roedores deixou de ser apenas um incômodo doméstico e passou a representar um problema econômico para moradores e proprietários.

Outro episódio citado envolve o casal Barbara e Doug Perry, morador do condado de Ada. Eles decidiram espalhar adesivos e armadilhas pela casa, além de instalar uma câmera na cozinha para tentar identificar a movimentação dos animais.

“Minha esposa estava ficando louca”, disse Doug, de 71 anos, ao Daily Mail.

“Tentamos de tudo e não funcionou”, afirmou.

Captura com as próprias mãos

A situação chegou a um ponto extremo em uma noite em que Doug recebeu uma notificação da câmera instalada na cozinha. Ao correr até o local, ele conseguiu pegar um rato pelo rabo com as próprias mãos.

“Eu simplesmente tive que matá-lo na minha cozinha”, disse Doug.

“Foi um pesadelo”, completou.

O relato mostra o grau de improviso adotado por moradores diante da falta de uma estratégia pública ampla. Em vez de uma política coordenada de controle, a resposta tem ocorrido de forma fragmentada, com famílias tentando proteger suas próprias casas.

Fatores favorecem proliferação

A rápida reprodução dos ratos agrava o cenário. Um único casal de roedores pode gerar milhares de descendentes em um ano, o que dificulta o controle quando não há ações contínuas e articuladas.

Além da capacidade de multiplicação, fatores ambientais e urbanos ajudam a explicar a expansão da praga em Idaho. O crescimento urbano acelerado, as mudanças climáticas e a presença de canais de irrigação criaram condições favoráveis para a circulação e a proliferação dos animais.

Esses canais funcionam como rotas de deslocamento para os roedores, permitindo que eles avancem por diferentes áreas residenciais. Ao mesmo tempo, a expansão de bairros e construções pode alterar habitats e aproximar a praga das casas.

Projetos de lei fracassaram

Apesar da pressão de moradores e autoridades locais, tentativas de criar uma legislação estadual específica para combater os ratos não avançaram. Projetos que classificariam os animais como praga invasora e permitiriam ações mais amplas fracassaram no Legislativo de Idaho.

A falta de respaldo legal claro deixou cidades e condados com limitações para agir de forma mais coordenada. Sem uma política estadual, as comunidades ficam dependentes de iniciativas locais ou de medidas individuais, o que reduz a eficácia do combate.

Especialistas alertam que eliminar completamente a população de ratos é improvável, mesmo com medidas mais rígidas. O objetivo mais viável seria reduzir a infestação, conter a expansão e impedir que novas áreas sejam atingidas.

Comunidades se organizam pela internet

Diante da ausência do estado, moradores passaram a se organizar informalmente em grupos on-line. Nesses espaços, compartilham relatos, estratégias de captura, formas de prevenção e alertas sobre novas áreas afetadas.

A mobilização comunitária ajuda a trocar informações, mas não substitui uma resposta estruturada das autoridades. O avanço dos ratos em Idaho coloca o estado diante de um desafio sanitário e urbano já conhecido em grandes centros, mas que agora atinge regiões antes pouco afetadas.

Enquanto não houver uma política pública mais ampla, moradores do condado de Ada e de outras áreas atingidas seguem recorrendo a soluções domésticas para enfrentar uma infestação que passou a fazer parte da rotina local.