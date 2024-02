Rei Charles é diagnosticado com câncer, diz Palácio de Buckingham

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

LONDRES (Reuters) - O rei britânico Charles foi diagnosticado com um tipo de câncer e adiará suas aparições públicas, informou o Palácio de Buckingham em um comunicado nesta segunda-feira.

Charles, de 75 anos, passou três noites em um hospital no mês passado, após realizar um procedimento corretivo para um aumento da próstata, quando uma questão de saúde separada foi observada, segundo o palácio.

continua após o anúncio

O palácio acrescentou que exames identificaram um tipo de câncer. O palácio não deu nenhum detalhe sobre o câncer de Charles, mas uma fonte real disse que não é na próstata.

Nota do Palácio de Buckingham sobre o estado de saúde do rei Charles (Photo: Reprodução) Reprodução

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: