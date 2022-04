Reino Unido pressiona Ucrânia a não assinar acordo de cessar-fogo com Rússia, diz The Times

Apoie o 247

247 - O jornal britânico The Times, que recentemente publicou matéria fazendo propaganda a favor dos nazistas do Batalhão Azov, publicou notícia afirmando que as autoridades do Reino Unido pressionam o governo da Ucrânia a não recuar diante das tropas russas e não assinar um cessar-fogo.

Ignorando que os ucranianos estão servindo de bucha de canhão para servir os interesses da Otan e que os russos têm avançado significativamente no território ucraniano, levando a grandes baixas, as autoridades britânicas dizem que um acordo deve ser alcançado apenas quando a Ucrânia estiver na posição mais forte possível — o que parece improvável.

Segundo o The Times, em um telefonema no fim de semana, Boris Johnson alertou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que o presidente russo Vladimir Putin era um “mentiroso e um valentão” que usaria conversas para “desgastá-lo e forçá-lo a fazer concessões”.

