Representante farmacêutico desmaia após Trump anunciar corte nos preços de medicamentos (vídeo)

247 - Durante um evento na Casa Branca, um representante da indústria farmacêutica desmaiou atrás do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto o governo anunciava uma nova política para reduzir o preço de medicamentos voltados à perda de peso. O episódio, ocorrido no Salão Oval, interrompeu brevemente a cerimônia oficial e chamou atenção da imprensa.

🚨 BREAKING: From the OVAL OFFICE: Pharma executive COLLAPSES behind Trump mid-weight-loss drug bombshell!



😱 Reporters booted as chaos erupts. Full scoop 🧵 1/5 pic.twitter.com/l6MrGKHpwU — Svilen Georgiev (@siscostwo) November 6, 2025

A RT relatou que o homem, inicialmente identificado por veículos de comunicação como o executivo da Novo Nordisk, Gordon Finlay, teve um mal súbito durante o pronunciamento. A empresa dinamarquesa, fabricante de medicamentos como Ozempic, Rybelsus e Wegovy, negou posteriormente que se tratasse de Finlay.

De acordo com a repórter da Fox News, Jacqui Heinrich, que presenciou o incidente, o administrador dos Centros de Serviços de Medicare e Medicaid, Dr. Mehmet Oz, prestou socorro imediato ao executivo para evitar que ele batesse a cabeça ao cair. Outros membros do gabinete se juntaram ao socorro, elevando as pernas do homem enquanto jornalistas eram retirados do local.

Pouco depois, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, tranquilizou os presentes: “O cavalheiro está bem”, declarou.

Antes do incidente, Trump havia anunciado um novo acordo entre o governo e as farmacêuticas Novo Nordisk e Eli Lilly, que prevê cortes significativos nos preços de medicamentos usados no tratamento da obesidade. “Os preços de remédios para perda de peso, como o Ozempic, serão muito mais baixos”, afirmou o presidente.

O plano, batizado de TrumpRx, visa ampliar o acesso a medicamentos populares como Ozempic, Wegovy e Zepbound, por meio de um novo portal governamental que deve ser lançado no próximo ano. De acordo com a proposta, versões orais dos remédios poderão custar a partir de US$ 149 por mês, enquanto as injetáveis, usadas por pacientes de Medicare e Medicaid para condições aprovadas como o diabetes, terão valor mensal de US$ 245.

A iniciativa faz parte de uma tentativa da administração Trump de reduzir o custo de tratamentos caros e ampliar o acesso a medicamentos considerados essenciais para o controle da obesidade e doenças metabólicas.