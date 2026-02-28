TV 247 logo
      Reuters: Aiatolá Ali Khamenei está morto e seu corpo foi encontrado

      Agência cita alto funcionário israelense

      Ali Khamenei - 04/06/2025 (Foto: english.khamenei.ir)

      247 - A agência Reuters informou neste sábado (28) que o aiatolá do Irã, Ali Khamenei, está morto, e que seu corpo foi encontrado, citando como fonte para a publicação um alto funcionário de Israel.

      Tel Aviv e Washington mais cedo neste sábado lançaram um ataque contra o Irã, tendo como um dos alvos a residência oficial do líder supremo iraniano na capital do país, Teerã. 

      Não há informações oficiais iranianas a respeito do paradeiro do aiatolá. Contudo, pouco após a divulgação da informação pela Reuters, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, declarou que o aiatolá Khamenei e o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, estão em segurança após os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o país. 

      Posteriormente, a agência de notícias iraniana Tasnim, citando uma fonte próxima ao gabinete de Khamenei, informou que o aiatolá está dirigindo com firmeza a situação no campo de batalha.

      Neste sábado, os EUA e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.

