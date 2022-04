Rússia acusa Ucrânia de 'barbárie' após ataque a estação de trem de Kramatorsk

Apoie o 247

RT - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia pediu às nações ocidentais que parem de fornecer armas às forças armadas da Ucrânia após um ataque com mísseis a uma estação de trem na cidade de Kramatorsk que matou dezenas de civis na sexta-feira.

O ministério pediu que a comunidade internacional “faça uma avaliação imparcial” das ações das forças ucranianas e “pare de fornecer armas, além de pedir a Kiev que abandone métodos de combate inaceitáveis”.

Mais cedo, Moscou acusou Kiev de estar por trás do ataque que custou a vida de 50 pessoas, incluindo cinco crianças, de acordo com as últimas avaliações fornecidas por ambos os lados.

Kramatorsk é uma cidade na parte norte da região de Donetsk e é reivindicada pela República Popular de Donetsk como parte de seu território. Quando as hostilidades eclodiram no leste da Ucrânia após o golpe de Maidan em 2014, a cidade permaneceu sob o controle de Kiev.

É o exército ucraniano que emprega mísseis balísticos Tochka-U, semelhantes ao que atingiu a estação ferroviária central de Kramatorsk, lembrou o Ministério das Relações Exteriores, repetindo as alegações feitas anteriormente pelo Ministério da Defesa russo.

Os militares russos também disseram anteriormente que identificaram o local de onde o míssil teria sido lançado. De acordo com oficiais de defesa, ele veio da cidade de Dobropole, localizada a sudoeste de Kramatorsk e está sob o controle das forças ucranianas.

O Ministério das Relações Exteriores denunciou o ataque como um “ato bárbaro de agressão” e disse que isso apenas prova que a Rússia estava certa em lançar sua operação militar para proteger as duas repúblicas de Donbass que havia reconhecido anteriormente. O ataque a Kramatorsk também se assemelha a outro ataque com mísseis que matou 17 pessoas na cidade de Donetsk em meados de março, acrescentou. "Estamos convencidos de que as autoridades de Kiev não escaparão da justiça", disse o comunicado do ministério.

Kiev acusou a Rússia de estar por trás do ataque em Kramatorsk, alegando que foi um ataque deliberado a civis fugindo do conflito. O presidente Volodymyr Zelensky chamou de outro exemplo do “mal” da Rússia que “não conhece fronteiras”.

Algumas autoridades ucranianas afirmaram inicialmente que a estação foi atingida por um míssil russo Iskander. No entanto, imagens de um fragmento de um Tochka-U foram tiradas no local e depois surgiram nas redes sociais.

Certas nações ocidentais já prometeram mais apoio militar à Ucrânia após o ataque de Kramatorsk. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou na sexta-feira que Londres enviará ajuda militar adicional à Ucrânia no valor de US$ 130 milhões, incluindo mais mísseis antiaéreos Starstreak e 800 mísseis antitanque.

"O ataque... mostra a profundidade em que o alardeado exército de Putin afundou", disse Johnson em entrevista coletiva após se encontrar com o chanceler alemão Olaf Scholz em Londres. "É um crime de guerra atacar civis indiscriminadamente, e os crimes da Rússia na Ucrânia não passarão despercebidos ou impunes", acrescentou, sem fornecer ou citar qualquer evidência.

Moscou lançou uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk assinados em 2014 e o eventual reconhecimento da Rússia das repúblicas de Donbass em Donetsk e Lugansk. Os protocolos intermediários alemães e franceses foram projetados para regularizar o status dessas regiões dentro do estado ucraniano.

A Rússia agora exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará à aliança militar da OTAN liderada pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas regiões rebeldes à força.

