Rússia afirma que míssil Sarmat não tem equivalente no mundo e pode superar qualquer defesa antimísseis

247 - A Rússia voltou a destacar o poderio de seu míssil balístico intercontinental Sarmat, apontado por Moscou como o mais avançado do mundo. Em declarações reproduzidas pela agência estatal russa TASS nesta sexta-feira (16), o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, afirmou que o armamento “não precisa de propaganda” e que nenhum outro país possui um sistema semelhante.

Segundo Ryabkov, o Sarmat foi desenvolvido para superar qualquer sistema de defesa antimísseis existente ou ainda em desenvolvimento. “Não existem sistemas de alcance estratégico semelhantes em nenhum outro lugar atualmente. Este sistema permite a penetração garantida tanto dos sistemas de defesa antimísseis existentes quanto de quaisquer sistemas ainda em fase de desenvolvimento”, declarou o diplomata russo.

O representante do governo russo também comentou as imagens do lançamento divulgadas recentemente pelo Ministério da Defesa da Rússia. Para ele, os registros “falam por si mesmos” sobre a capacidade tecnológica do equipamento militar.

Ryabkov ressaltou ainda que o porte do Sarmat é um diferencial importante. “O tamanho importa”, afirmou o vice-ministro, acrescentando que ficou pessoalmente impressionado com o diâmetro do gerador de gás do sistema.

O governo russo informou que comunicou previamente outros países sobre os testes realizados com o míssil. De acordo com Ryabkov, Moscou age sob o entendimento de que “não devemos abalar a estabilidade estratégica”.

As declarações do vice-chanceler ocorrem após o comandante das Forças de Mísseis Estratégicos da Rússia, Sergey Karakayev, informar ao presidente Vladimir Putin sobre o sucesso de um lançamento experimental do Sarmat. O Kremlin pretende colocar em operação o primeiro regimento equipado com o sistema até o final deste ano.

Putin já havia classificado o Sarmat como “o sistema de mísseis mais poderoso do mundo”, afirmando que ele seria quatro vezes mais potente do que os armamentos ocidentais mais avançados da mesma categoria. Segundo autoridades russas, o alcance do míssil supera 35 mil quilômetros.

Ainda de acordo com o governo russo, o Sarmat é capaz de operar tanto em trajetória balística quanto suborbital, característica que, segundo Moscou, permitiria ao sistema ultrapassar qualquer escudo antimísseis existente ou futuro.