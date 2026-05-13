Putin anuncia teste com o "míssil mais poderoso do mundo"

247 - A Rússia afirmou que notificou os Estados Unidos e outros países antes do teste do míssil balístico intercontinental Sarmat, seguindo procedimentos previstos em acordos internacionais para evitar tensões indevidas. As informações são da TASS.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou à TASS que Moscou enviou os avisos necessários antes do lançamento. Questionado se a Rússia havia notificado os EUA e outros países, Peskov respondeu: “Claro”.

De acordo com as informações divulgadas, lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais exigem notificação prévia a outros países por meio do Centro Nacional para a Redução do Risco Nuclear. O mecanismo funciona de modo automático e tem como objetivo reduzir riscos de interpretações equivocadas e evitar escaladas desnecessárias em momentos de maior sensibilidade militar.

O procedimento é parte dos compromissos internacionais relacionados à comunicação de lançamentos estratégicos, especialmente quando envolvem sistemas de grande alcance e capacidade intercontinental.

Antes da confirmação do Kremlin sobre as notificações, o comandante das Forças de Mísseis Estratégicos da Rússia, Sergey Karakayev, informou ao presidente Vladimir Putin sobre o lançamento bem-sucedido do Sarmat.

As Forças Armadas russas planejam colocar em serviço de combate, até o fim deste ano, o primeiro regimento equipado com o míssil balístico intercontinental Sarmat.

Putin afirmou que o Sarmat é o sistema de mísseis mais poderoso do mundo. Segundo ele, o armamento seria quatro vezes mais potente que os sistemas ocidentais mais eficazes.

O alcance do míssil ultrapassa 35 mil quilômetros, conforme as informações divulgadas. O Sarmat também pode percorrer trajetórias balísticas e suborbitais, característica que, segundo Moscou, permitiria superar sistemas de defesa antimísseis existentes e futuros.

O teste ocorre em meio à ampliação da capacidade estratégica russa e ao planejamento de entrada em operação do primeiro regimento equipado com o novo sistema até o fim do ano.