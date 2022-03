Rússia e Ucrânia concordam com 3ª rodada de negociações e em implementar corredores humanitários para civis, diz negociador

A delegação ucraniana disse não estar satisfeito com o resultado da segunda rodada de negociações edit

247, com Sputnik - Nesta quinta-feira (3), após nova rodada de negociações, Rússia e Ucrânia concordaram em adotar um formato para corredores humanitários voltados à evacuação e assistência de civis.

Ambos os lados vão se reunir novamente para uma nova rodada de negociações "provavelmente no tempo mais próximo", disse o conselheiro presidencial Mykhailo Podolyak, conforme o Kyiv Independent.

Segundo o perfil do site de Kiev no Twitter, Podolyak disse não estar satisfeito com o resultado da segunda rodada de negociações, que foram sediadas na fronteira entre Polônia e Belarus.

