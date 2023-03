Rússia "lamenta" voto do Brasil na ONU e dispensa mediação para o fim da guerra na Ucrânia

Apoie o 247

247 - O vice-chanceler russo, Sergey Ryabkov, afirmou não ser necessário o plano de paz apresentado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para acabar com a guerra na Ucrânia. Após o apoio do Brasil a uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que condenou a recente anexação de regiões da Ucrânia por parte da Rússia, Ryabkov afirmou que "lamenta" a posição da diplomacia brasileira. A proposta de Lula tem como ponto central a mediação para o fim da guerra por um grupo de países não envolvidos no conflito.

"Não há necessidade de mediação, como tal", afirmou Ryabkov, segundo o jornalista Jamil Chade, do UOL. "Respeitamos completamente a vontade política da liderança brasileira, que quer encontrar uma forma de colocar um fim à guerra", completou o diplomata "Mas, quando falo que não existe necessidade de mediação, a única coisa que precisa da parte de outros é reconhecer o interesse legítimo da Rússia", enfatizou.

Em relação ao voto brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas, Ryabkov disse "lamentar" a posição adotada pelo governo brasileiro. "Lamentamos que o Brasil votou da forma que fez", disse Ryabkov. O diplomata não citou diretamente a pressão de governos estrangeiros, mas destacou que “o voto [do Brasil] mostra que considerações outras que não aquelas sobre o que ocorreu foram feitas".

"Se o Brasil fosse capaz de apreciar de forma ampla a lógica intrincada desse caso trágico, então acho que o Brasil votaria numa forma que pelo menos seria de abstenção", completou.

Apesar de descartar a proposta brasileira, ele afirmou que a relação positiva com o governo Lula continua e destacou que os chanceleres Mauro Vieira e Sergei Lavrov se reuniram na Índia nesta semana e que estabeleceram um diálogo para ampliar a cooperação bilateral.

