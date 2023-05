Rússia não tem outra opção exceto "eliminar" Zelensky, diz Medvedev após ataque ao Kremlin

Apoie o 247

247 - A Rússia não tem outra opção a não ser "eliminar" o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após o recente ataque de drones à residência do presidente russo, Vladimir Putin, o Kremlin, disse o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, nesta quarta-feira (3). Moscou acusa a Ucrânia de perpetrar o ataque, equanto Kiev nega.



“Depois do ataque terrorista de hoje, não há mais opções, exceto a eliminação física de Zelensky e sua facção”, escreveu Medvedev em seu canal no Telegram.

O presidente Zelensky negou que a Ucrânia estivesse por trás dos ataques, declarando que Kiev não alveja Moscou nem Putin.

Putin não estava no Kremlin no momento do ataque. Ele estava em sua residência oficial em Novo-Ogaryovo, nos arredores de Moscou, disse seu porta-voz, Dmitry Peskov, à agência de notícias RIA Novosti.

Um vídeo postado em um canal de notícias local do Telegram, filmado do outro lado do rio Moskva, que tangencia o Kremlin, mostra fumaça subindo sobre um dos prédios do complexo. De acordo com o texto que acompanha a filmagem, moradores de um prédio de apartamentos próximo relataram ter ouvido estrondos e visto fumaça durante a madrugada desta quarta.

O Kremlin disse que as forças militares e de segurança russas interceptaram os drones antes que eles pudessem atacar. Ninguém ficou ferido, acrescentou. (Com Sputnik).

