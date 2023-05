Ucrânia nega autoria de ataque ao Kremlin

Apoie o 247

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, negou que seu governo seja o autor do ataque ao Kremlin, onde, na madrugada desta quarta-feira (2), um drone explodiu sobre o complexo que abriga a residência oficial do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Moscou afirmou que a Ucrânia está por trás do ataque terrorista.

Zelensky negou, dizendo: “Não atacamos Putin ou Moscou”.



Putin não estava no Kremlin no momento do ataque. Ele estava em sua residência oficial em Novo-Ogaryovo, nos arredores de Moscou, disse seu porta-voz, Dmitry Peskov, à agência de notícias RIA Novosti.

Um vídeo postado em um canal de notícias local do Telegram, filmado do outro lado do rio Moskva, que tangencia o Kremlin, mostra fumaça subindo sobre um dos prédios do complexo. De acordo com o texto que acompanha a filmagem, moradores de um prédio de apartamentos próximo relataram ter ouvido estrondos e visto fumaça por volta das 2h30.

O Kremlin disse que as forças militares e de segurança russas interceptaram os drones antes que eles pudessem atacar. Ninguém ficou ferido, acrescentou.

O ataque atraiu respostas de políticos russos. Vyacheslav Volodin, presidente da câmara baixa do parlamento, disse que os legisladores “exigirão o uso de armas que sejam capazes de parar e destruir o regime terrorista de Kiev”.



Sergei Mironov, um legislador sênior, pediu “uma verdadeira guerra” em retaliação em um post no Twitter. (Com informações da AP e Bloomberg).

