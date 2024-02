Rússia pede reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU sobre ataques dos EUA ao Iraque e à Síria

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, informou neste sábado (3) que o governo russo pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os ataques dos EUA ao Iraque e à Síria - pelo menos 40 pessoas morreram. A informação foi publicada pela agência de notícias estatal russa TASS.

Segundo a porta-voz, os ataques aéreos americanos "demonstraram mais uma vez ao mundo a natureza agressiva da política dos EUA no Médio Oriente e o total desrespeito de Washington pelo direito internacional".

continua após o anúncio

Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU relacionada com os ataques dos EUA está marcada para 5 de fevereiro, informou a TASS. A ONU ainda não publicou informações detalhadas para confirmar a sessão de emergência.

Em comunicado, o Hezbollah, grupo islâmico do Líbano apoiado pelo Irã, criticou a "flagrante agressão americana contra o Iraque e a Síria" e disse que a inicativa dos norte-americanos contribuiu para a desestabilização em uma parte do Oriente Médio.

continua após o anúncio

Outro grupo islâmico, o Hamas, da Faixa de Gaza, classificou as investidas áreas dos EUA como um ato de "agressão" e disse que representantes do governo americano agiram em "violação da soberania dos dois países árabes".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: