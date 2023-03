A península escapou da “desolação infraestrutural e agora está se transformando em uma região próspera”, diz o chefe do Conselho de Estado da república edit

RT - O progresso da Crimeia desde que se juntou à Rússia em 2014 tem sido muito óbvio quando comparado ao período de domínio ucraniano, disse o chefe do Conselho de Estado da república, Vladimir Konstantinov, no sábado.

"Nós escapamos da pobreza e da desolação da infraestrutura, agora nos transformando em uma região próspera com um sistema rodoviário, infraestrutura, pré-escolas, jardins de infância, água e gás", disse Konstantinov à TV russa. Ele acrescentou que "conseguimos tudo o que gerações de crimeanos sonham desde os tempos soviéticos".

O funcionário também escreveu no Telegram no mesmo dia que "sucessos e conquistas teriam sido impossíveis sem a ajuda das regiões russas e a atenção de Moscou à Crimeia".

Da mesma forma, o chefe da República da Crimeia, Sergey Aksyonov, disse no sábado que a reunificação com a Rússia simboliza "o nascimento de uma nova ordem mundial, baseada na justiça e no respeito mútuo".

A Crimeia realizou um referendo para se juntar à Rússia em 2014, logo após o golpe de Maidan em Kiev. Cerca de 80% dos eleitores participaram, com 96,7% votando a favor da reunificação.

Kiev então aprovou tacitamente um bloqueio do rio Dnieper em 2015, que fornecia água para a indústria agrícola da Crimeia. Isso foi suspenso em fevereiro de 2022, no início da operação militar de Moscou na Ucrânia.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse no mês passado que Kiev está se preparando para uma ofensiva para recapturar a Crimeia. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente, Dmitry Medvedev, disse que se Kiev atacasse a península, "não haveria negociações, apenas ataques de retaliação".

