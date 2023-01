Rússia responsabiliza Ucrânia por mortes em Dnipro

Apoie o 247

247 - A Rússia responsabilizou a Ucrânia pelas mortes em um prédio residencial em Dnipro, no Leste do país invadido. Inicialmente, Kiev disse que as forças da Rússia lançaram um ataque de míssil no local onde a quantidade de mortos subiu para 40 nesta segunda-feira (16).

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a "tragédia" pode ter sido causada por um míssil de defesa aérea ucraniano que caiu sobre o prédio.

"As Forças Armadas russas não bombardeiam prédios residenciais, nem infraestruturas civis. Elas bombardeiam alvos militares", reiterou Peskov.

As Forças Armadas ucranianas dizem que mais de 70 apartamentos teriam sido destruídos pelo ataque, segundo elas realizado com um míssil russo Kh-22.

Os serviços de socorro registram também 75 feridos. Desde o início do resgate, 29 pessoas foram salvas com vida das ruínas. (Com informações da AFP).

