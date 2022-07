Rússia se alegra com queda de Boris Johnson: o 'palhaço estúpido' se foi

"Ele não gosta de nós, nós também não gostamos dele", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov edit

LONDRES (Reuters) - Políticos russos fizeram fila para comemorar a queda de Boris Johnson nesta quinta-feira, classificando o líder britânico como um "palhaço estúpido" que finalmente recebeu sua justa recompensa por armar a Ucrânia contra a Rússia.

Johnson, o rosto da campanha do Brexit de 2016 que obteve uma vitória eleitoral retumbante em 2019 antes de tirar o Reino Unido da União Europeia, anunciou que estava deixando a União Europeia na quinta-feira depois de ter sido abandonado por ministros e pela maioria de seus legisladores conservadores por uma série de escândalos.

O Kremlin disse que também não gostava de Johnson. "Ele não gosta de nós, nós também não gostamos dele", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, pouco antes de Johnson aparecer em Downing Street para anunciar sua renúncia.

Em seu discurso anunciando que estava deixando o cargo de líder do Partido Conservador, mas planejava permanecer como primeiro-ministro até que um substituto fosse escolhido, Johnson se dirigiu ao povo da Ucrânia, prometendo que a Grã-Bretanha "continuaria a apoiar sua luta pela liberdade enquanto ela leva".

Os russos foram brutais em sua avaliação de Johnson, que recentemente estava dizendo a colegas que queria permanecer no poder por mais tempo do que Margaret Thatcher - uma inimiga constante da ex-União Soviética que serviu como primeiro-ministro britânico de 1979 a 1990.

O magnata russo Oleg Deripaska disse no Telegram que era um "fim inglório" para um "palhaço estúpido" cuja consciência seria prejudicada por "dezenas de milhares de vidas neste conflito sem sentido na Ucrânia".

"O palhaço está indo", disse Vyacheslav Volodin, presidente da câmara baixa do parlamento russo. "Ele é um dos principais ideólogos da guerra contra a Rússia até o último ucraniano. Os líderes europeus deveriam pensar para onde essa política leva."

Mesmo antes de o presidente Vladimir Putin ordenar a invasão em 24 de fevereiro, Johnson havia repetidamente criticado Putin - classificando-o como um chefe do Kremlin implacável e possivelmente irracional que estava colocando o mundo em perigo com suas ambições malucas.

Após a invasão, Johnson fez da Grã-Bretanha um dos maiores apoiadores ocidentais da Ucrânia, enviando armas, aplicando algumas das sanções mais severas da história moderna à Rússia e instando a Ucrânia a derrotar as vastas forças armadas russas. Ele viajou duas vezes a Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Maria Zakharova, a principal porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse que a queda de Johnson é um sintoma do declínio do Ocidente, que ela disse estar dilacerado por crises políticas, ideológicas e econômicas.

"A moral da história é: não tente destruir a Rússia", disse Zakharova. "A Rússia não pode ser destruída. Você pode quebrar os dentes com isso - e depois engasgar com eles."

O apoio de Johnson à Ucrânia tem sido tão firme que ele é carinhosamente conhecido como "Borys Johnsoniuk" por alguns em Kyiv. Ele às vezes terminava seus discursos com "Slava Ukraini" - ou "glória à Ucrânia".

Johnson até falou russo em fevereiro, dizendo ao povo russo que não acreditava que a guerra "desnecessária e sangrenta" estivesse em seu nome.

A Rússia repetidamente o descartou como um bobo mal preparado tentando socar muito além do verdadeiro peso da Grã-Bretanha.

Zakharova alegremente retratou Johnson como o autor de sua própria queda.

"Boris Johnson foi atingido por um bumerangue lançado por ele mesmo", disse ela. "Seus companheiros de armas o entregaram."

