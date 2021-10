Saiba quem é Eric Zemmour, a nova face da extrema direita da França

Apoie o 247

247 - A Folha de S. Paulo traz neste domingo (17), em texto do colunista Mathias Alencastro, um perfil de Eric Zemmour, a nova face da extrema direita da França.

Zemmour é um jornalista que ganhou notoriedade após fazer sucessivos ataques ao feminismo, ao islã e ao multiculturalismo. Agora, ele dispara nas intenções de voto para a eleição presidencial de 2022 e quebra as expectativas de mais um pleito dividido entre Emmanuel Macron e a líder da Frente Nacional, Marine Le Pen.

"Sua retórica surpreendeu uma França festiva e despreocupada. Rapidamente, Zemmour ganhou o papel de moralista dos talk shows repletos de sexo, drogas e rock and roll que prosperavam nesse começo de século. O paladino do reacionarismo, contudo, queria ser mais romano do que os romanos. Educado na tradição judia pelo matriarcado em um dos bairros mais humildes de Paris, Zemmour gostava de se apresentar como uma cria da meritocracia, assimilada e libertada das amarras étnicas, familiares e religiosas pela República", define Alencastro.

De acordo com o colunista, "a candidatura de Zemmour é a aposta na união dessa direita conflagrada, vagamente racista, ancorado nos valores nacionalistas, e visceralmente desconfiado da construção europeia".

À TV 247, o jornalista Milton Blay, radicado na França, afirmou que “Zemmour e Bolsonaro são primos-irmãos'.

