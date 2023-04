Se for condenado, Trump pode pegar 136 anos de prisão

Apoie o 247

247 - As penas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump podem chegar a 136 anos de prisão. Ele é alvo de 34 acusações no caso de suposto suborno da atriz pornô Stormy Daniels, no qual é suspeito de pagar US$ 130 mil durante a campanha eleitoral de 2016 para abafar o caso extraconjugal com ela mantido dez anos antes. A soma das penas foi publicada pela agência Reuters.

O ex-presidente norte-americano se entregou à polícia nesta terça-feira (4) e afirmou ser inocente.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o historiador Fernando Horta repercutiram a prisão de Trump e destacaram a hipótese de Jair Bolsonaro (PL) ser preso no Brasil.

Bolsonaro e Trump são aliados. Os dois questionaram o resultado das eleições. Uma das estratégias deles dois foram as críticas ao Judiciário, alternativa pensada pelo norte-americano Steve Bannon, 69 anos, que tentou na última década fazer partidos de direita chegarem ao poder nos EUA e em outros países.

Em janeiro de 2021, quando Trump perdeu a eleição, vários apoiadores invadiram o Legislativo e acusaram o sistema eleitoral de ser fraudulento. Mas não conseguiram anular o resultado da eleição, que terminou com a vitória de Joe Biden (Democrata).

Bannon, estrategista político, teve um encontro com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA após o segundo turno da eleição no Brasil e aconselhou o parlamentar a questionar o resultado.

No Brasil, bolsonaristas fizeram bloqueios em ruas após o término do segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro, quando Bolsonaro teve 49,1% dos votos e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou, com 50,9%.

Nos últimos anos, Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo. Também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

Em novembro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

