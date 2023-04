Gleisi posta “tic-tac” para Bolsonaro após Trump ser indiciado por 34 crimes

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), sinalizou nesta terça-feira (4) que Jair Bolsonaro (PL) está perto de ser preso. A parlamentar repercutiu a prisão do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (Republicanos), acusado de ao menos 34 crimes. O político norte-americano é um dos principais aliados de Bolsonaro.

"Trump preso por 34 acusações criminais. Amanhã tem Bolsonaro depondo na PF. Tic tac tic tac…", escreveu a parlamentar no Twitter.

No Brasil, Bolsonaro vai depor sobre as joias recebidas pelo governo da Arábia Saudita em 2021. De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais.

Um dos dois pacotes de joias tinha produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No segundo pacote tinham joias estimadas em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino.

Um terceiro conjunto tinha materiais avaliados em cerca de R$ 500 mil. Esse pacote de joias estava na casa do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet no Distrito Federal e foi devolvido pela defesa de Bolsonaro à Caixa Econômica.

