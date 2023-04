Diante do tribunal, Trump se declara inocente de 34 acusações ligadas a pagamento de suborno a atriz pornô

Apoie o 247

NOVA YORK (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, favorito para a indicação republicana para disputar a Presidência em 2024, declarou-se inocente, nesta terça-feira, de 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais após investigação sobre suborno pago a uma estrela pornô.

Vestindo um terno azul escuro e gravata vermelha, Trump, de 76 anos, exibiu pouca emoção quando acenou para uma multidão reunida do lado de fora do tribunal após participar de carreata a partir de sua residência em Nova York na Trump Tower até o tribunal.

Trump sentou-se com as mãos cruzadas ao apresentar sua declaração ladeado por seus advogados. "Inocente", disse Trump quando questionado sobre como ele se declarava.

O ex-presidente dos Estados Unidos chegou ao tribunal de Manhattan para ser acusado formalmente após ser indiciado na semana passada por um grande júri em um caso que envolve o suborno de uma atriz pornô em meio às eleições presidenciais de 2016.

Trump é o primeiro atual ou ex-presidente dos EUA a receber acusações criminais e foi recebido no tribunal com protestos em seu favor e contrários.

De sua comitiva, Trump postou nas redes sociais: "Indo para Lower Manhattan, o Tribunal. Parece tão SURREAL - UAU, eles vão ME PRENDER. Não acredito que isso está acontecendo na América."

Trump deveria se apresentar ao escritório do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, antes de um processo de acusação perante o juiz Juan Merchan. A audiência, na qual Trump ouvirá as acusações e deverá se declarar inocente, foi planejada para às 14h15 (15h15, no horário de Brasília).

Em outras postagens nas redes sociais antes da audiência, Trump renovou seus ataques a Merchan, que no ano passado presidiu um julgamento no qual a imobiliária de Trump foi condenada por fraude fiscal.

Trump, que foi presidente de 2017 a 2021, anunciou em novembro que tentará reconquistar a Presidência em 2024, buscando uma revanche com o presidente Joe Biden, que o derrotou em 2020.

